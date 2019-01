Italiaanse politie ontdekt 650 kilo cocaïne in lading koffie

30 januari 2019

De Italiaanse politie heeft in de haven van Livorno (Toscane) 650 kilogram cocaïne ontdekt in een container geladen met ongemalen koffie. Het gaat om een van de grootste drugsvondsten in het Zuid-Europese land in de laatste tien jaar.