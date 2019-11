Italiaanse politie ontdekt 5,5 kilo cocaïne in auto met Belgische nummerplaat HR

03 november 2019

09u03

Bron: Firenze Today 0 Drugs De politie heeft in de Italiaanse stad Firenze 5,5 kilo cocaïne ontdekt in een wagen met Belgische nummerplaten. De vier pakketten met drugs waren omhuld met chilipeper om drugshonden te misleiden. De bestuurder, G.G.M. (35), werd opgepakt.

De bestuurder bleek een man van Marokkaanse afkomst die in Spanje woont. Hij werd een week geleden door de politie van Firenze aan de kant gezet omdat hij verdacht aan het rondrijden was in Legnaia, een buitenwijk van de Toscaanse hoofdstad. Toen de politie hem vroeg waarom hij in Firenze was, zei de man dat hij vanuit België naar daar was gereden om meubels te kopen. Hij haalde een ontwerp van een keuken tevoorschijn en liet een adres zien van de meubelwinkel waarnaar hij beweerde op weg te zijn.

De agenten vonden zijn uitleg niet geloofwaardig en besloten de auto grondiger te controleren. Onder de achterbank ontdekten ze vier pakketten met elk meer dan 1 kilo cocaïne, goed voor in totaal 5,5 kilogram. Ze namen ook 2.250 euro en de auto in beslag. De man werd voorlopig opgesloten in de gevangenis.