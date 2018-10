Italiaanse politie onderzoekt menselijke resten in gebouw Vaticaan Resten van twee in 1983 verdwenen meisjes? IB

31 oktober 2018

01u15

Bron: Belga 1 In één van de gebouwen van het Vaticaan in Rome zijn menselijke resten aangetroffen. De Italiaanse politie is een onderzoek gestart. De resten houden mogelijk verband met twee mysterieuze verdwijningen uit 1983. Dat melden lokale media.

De ontdekking werd gedaan bij restauratiewerken aan een bijgebouw van de ambassade van het Vaticaan, dichtbij het beroemde Villa Borghese park in Rome. Het gaat om menselijke beenderen. De politie werd verwittigd en is een onderzoek gestart naar "geslacht, leeftijd en periode van overlijden".

Daarbij wordt vooral onderzocht of er een verband is met de verdwijning van twee minderjarige meisjes, Emanuela Orlandi en Mirella Gregori, die elk apart in 1983 in Rome zijn verdwenen.

Orlandi was de dochter van een politieman bij het Vaticaan. Zij werd voor het laatst gezien toen ze op 22 juni van de muziekles kwam.

Ontvoering

Vermoed werd dat het meisje was ontvoerd door een bende, die het Vaticaan probeerde af te persen. Een andere piste is dat ze ontvoerd werd in ruil voor de vrijlating van Mehmet Ali Agca, de Turk die paus Johannes-Paulus II heeft proberen vermoorden.

Haar broer beschuldigde het Vaticaan er destijds van medeplichtig te zijn aan haar verdwijning.

Mirella Gregori verdween veertig dagen voor Emanuela Orlandi. Volgens haar moeder zou het meisje de voordeur zijn gaan openen voor een schoolvriend, maar keerde ze nooit terug.