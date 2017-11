Italiaanse politie neemt voor 50 miljoen euro drugs van IS in beslag KVE

14u00

Bron: Belga 2 EPA De speurders gaan ervan uit dat met de drugshandel de moslimterreur moest gefinancierd worden.

Italiaanse douaniers hebben in een scheepslading uit India een aanzienlijke hoeveelheid drugs aangetroffen, die terreurorganisatie Islamitische Staat zou gesmokkeld hebben.

De ruim 24 miljoen pillen zouden via Calabrië naar Libië gebracht worden en hebben een straatswaarde van 50 miljoen euro. Dat deelde de financiële politie in Reggio Calabria vandaag mee. Een pil kost op de zwarte markt in Noord-Afrika omgerekend 2 euro. De speurders gaan ervan uit dat met de drugshandel de moslimterreur moest gefinancierd worden.

Bij de gesmokkelde substantie gaat het om Tramadol, dat vooral in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika als verdovend middel wordt gebruikt en tot de groep van opioïden behoort. De drugs worden volgens de politie ook door strijders zelf geslikt om zich op te peppen en hun fysieke weerbaarheid te vergroten.