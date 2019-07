Italiaanse politie neemt reddingsschip Alex in beslag, reddingsschip Alan Kurdi zet koers naar Malta IB

07 juli 2019

01u33

De migranten aan boord van het Italiaanse reddingsschip Alex zullen aan wal gaan en de boot zal in beslag worden genomen door de politie. Dat laat het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken weten in een mededeling. Het Duitse reddingsschip Alan Kurdi met 65 migranten aan boord heeft dan weer besloten om naar Malta te varen.

Verder zal er een onderzoek gestart worden naar de crew van Alex, die deel maakt van de ngo Mediterranea, voor medeplichtigheid aan illegale migratie, dat liet het ministerie onder leiding van de extreemrechtse minister Matteo Salvini nog weten.

De 41 migranten aan boord kregen geen toestemming om voet aan grond te zetten in Italië nadat ze twee dagen doorbrachten op het 18 meter lange schip.

Mediterranea drong er bij de autoriteiten op aan om de "uitgeputte" migranten en bemanningen binnen te laten. "De schipbreukelingen en de crew zijn uitgeput. De mensen die wij hebben gered, hebben zorg nodig. Dit is een surrealistische situatie en hen laten wachten, is een onnodige wreedheid", aldus de organisatie op Twitter.

Malta

Een ander reddingsschip dat voor Lampedusa wacht om de haven binnen te mogen, de Alan Kurdi, zal naar Malta varen. "We kunnen niet wachten tot de noodtoestand overheerst", laat de ngo achter het Duitse schip, Sea-Eye, weten. "Nu moet blijken of de Europese regeringen zich scharen achter de houding van Italië. Over mensenlevens kan niet onderhandeld worden.”