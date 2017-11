Italiaanse politie neemt miljoenen in beslag van Siciliaanse kunsthandelaar Redactie

18u41

De Italiaanse politie heeft voor verschillende miljoenen euro's goederen in beslag genomen van een Italiaanse kunsthandelaar die ervan beschuldigd wordt dat hij duizenden gestolen kunstvoorwerpen heeft gesmokkeld, in samenwerking met het vermoedelijke hoofd van de Siciliaanse maffia.



Het gaat onder meer verschillende handelszaken, stukken grond, bankrekeningen, auto's en eigendommen, waaronder een deel van een middeleeuws kasteel in Castelvetrano in het westen van Sicilië, van de 78-jarige Giovanni Franco Becchina, zei de politie. Castelvetrano is ook het leengoed van Matteo Messina Denaro (55), die sinds 1993 op de vlucht is en ervan verdacht wordt de leider te zijn van de Cosa Nostra, de Siciliaanse maffia.

Volgens de politie handelde Becchina in gestolen kunst die hoofdzakelijk afkomstig was van de nabijgelegen Griekse ruïnes in Selinunte. De autoriteiten denken dat hij ook diegene is achter een gefaalde poging om de Dansende Sater van Mazara del Vallo te stelen, een van Siciliës bekendste Griekse beelden.

Becchina werkte jaren in de Zwitserse stad Bazel als kunsthandelaar. Er waren al verschillende onderzoeken naar eventuele fraude, maar die draaiden telkens op niets uit.