Italiaanse politie neemt cocaïne met straatwaarde van 100 miljoen euro en 950.000 euro cash geld in beslag HL

30 juli 2019

11u19

Bron: ANP 0

In de haven van het Italiaanse Genua werd 368 kilo cocaïne in beslag genomen met een straatwaarde van 100 miljoen euro. Met steun van Eurojust werkten de politie in Colombia, de VS, Frankrijk, Spanje en Italië samen om de smokkel op te rollen.

Er werden drie Italianen gearresteerd. Eén van hen zou een bekende Italiaanse drugsbaron zijn. Verder nam de politie onder andere 950.000 euro aan contant geld en drie luxe auto's in beslag. De drugs kwamen uit Colombia en werden tijdens de reis naar Italië al door de diverse politiekorpsen in de gaten gehouden.