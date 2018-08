Italiaanse politie neemt 20 ton hasj met straatwaarde van mogelijk 200 miljoen in beslag KVE

09 augustus 2018

14u44

De Italiaanse financiële politie heeft op de Middellandse Zee een schip met meer dan 20 ton hasj gepraaid. Bij de doorzoeking van de 47 meter lange Remus in de haven van Palermo op Sicilië ontdekten ze de drugs verpakt in 650 jutezakken, die waren ondergedompeld in twee brandstoftanks. Ook 400.000 liter diesel werd in beslag genomen. Dat deelde de politie vandaag mee.

De speurders vermoeden dat de smokkelwaar bestemd was voor de Europese markt en schatten de straatwaarde van de drugs op een bedrag tussen de 150 en 200 miljoen euro.

De autoriteiten hielden de route van de Remus, die Turkije als bestemming had opgegeven, al sinds zijn vertrek in Gran Canaria in het oog op verdenking van internationale drugssmokkel. Op zijn tocht langs de Noord-Afrikaanse kust werd zijn positie herhaaldelijk verdoezeld.

De speurders sloegen nog in de internationale wateren toe. Omdat de bemanningsleden zich verdacht gedroegen, werd het schip naar Palermo geëscorteerd. De politie nam de smokkelwaar in beslag en legde de Remus die onder Panamese vlag voer aan de ketting.

De elf bemanningsleden, die allen uit Montenegro afkomstig zijn, werden gearresteerd. De krant La Repubblica schreef dat de operatie op 1 augustus was begonnen en zes dagen had geduurd.