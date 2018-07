Italiaanse politie lost na 65 jaar mysterie over identiteit van overleden skiër op Matterhorn op

29 juli 2018

Bron: Belga

De politie van de Italiaanse stad Turijn heeft het raadsel van de identiteit van een overleden skiër na bijna 65 jaar opgelost. De man stierf in 1954 op de Matterhorn en na een oproep via Facebook is er eindelijk duidelijkheid over zijn identiteit. Dat meldt de politie van Turijn zondag.