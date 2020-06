Italiaanse politie heeft verschillende verdachten op het oog voor diefstal Banksy YV

16 juni 2020

14u45

Bron: Belga 0 De Italiaanse politie die de zaak van het gestolen Banksy-kunstwerk onderzoekt dat vorige week in een schuur in Midden-Italië is opgedoken, focust zich niet op één, maar op verschillende verdachten. Dat heeft een hooggeplaatste onderzoeker dinsdag gezegd.

“We hebben al mensen geïdentificeerd die een rol hebben gespeeld bij de diefstal en in het transport van het werk“, zei generaal Roberto Riccardi, hoofd van de kunstafdeling van de Italiaanse Carabinieri-politie. “Maar we kunnen niets meer zeggen”, voegde hij eraan toe.

Riccardi sprak via videoconferentie met buitenlandse media. De bekende Britse straatkunstenaar Banksy schilderde het beeld van een treurige vrouw op een nooduitgangsdeur van de Bataclan, een concertzaal in Parijs, ter herdenking van de 90 mensen die daar bij een terroristische aanslag omkwamen.

Teruggevonden op zolder

De beschilderde deur werd op 26 januari 2019 gestolen en ze is vorige week teruggevonden op de zolder van een boerderij in de buurt van Tortoreto, een stad in de Italiaanse regio de Abruzzen.

De Bataclan was op 13 november 2015 een van de doelwitten van een reeks islamistische terreuraanvallen. Ook het terras van cafés en restaurants in het oosten van Parijs en de omgeving van het Stade de France-stadion werden toen getroffen. Het was de ergste terroristische aanslagenreeks in Frankrijk ooit. Er vielen 130 doden.