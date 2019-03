Italiaanse politie geeft beklijvend telefoongesprek met gijzelnemer schoolbus vrij Redactie

22 maart 2019

17u10

Bron: AP

De Italiaanse politie heeft een geluidsfragment vrijgegeven. Daarop is te horen hoe de dader van de gijzeling met de schoolbus de politie belt. Hij waarschuwt de agenten dat er overal brandstof is gegoten en vraagt hen om niet te schieten op de bus. Daarnaast deelde de politie ook bewakingsbeelden, waarop te zien is hoe de man twee jerrycans vult aan een tankstation.

Woensdag kaapte een 47-jarige buschauffeur een schoolbus met een vijftigtal kinderen in de buurt van Milaan. De kinderen kwamen net terug van een schooluitstap, toen de man hen vastbond in de bus en alles overgoot met brandstof. De dader, een Italiaan van Senegalese afkomst, wilde met de bus richting Linate rijden, dat is een internationale luchthaven even buiten Milaan.

Uiteindelijk reed de bus recht op een blokkage af. Gelukkig konden de kinderen snel ontsnappen via een achterdeur van de bus. De dader stak uiteindelijk de bus nog in brand voor hij werd gearresteerd. Volgens Italiaanse media werden 23 kinderen naar het ziekenhuis gebracht met lichte verwondingen.

Wat de man juist bezielde is nog niet duidelijk. Volgens een leerkracht op de bus wilde de man protesteren tegen het migratiebeleid. Tijdens zijn arrestie zou hij dat motief herhaald hebben: “Ik wil er een einde aan maken, de doden in het Middellandse Zeegebied moeten stoppen.”

