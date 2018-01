Italiaanse politie gaat 'fake news' opsporen tijdens kiescampagne en daar is niet iedereen blij mee hr

Bron: Belga 1 In de komende Italiaanse kiescampagne gaat de politie zich ook bezighouden met fake news op te sporen. Via een online platform zullen burgers nieuws waarvan ze vermoeden dat het niet klopt, kunnen doorgeven. "In de mate van het mogelijke" zal de politie ook nagaan of het inderdaad om fake news gaat.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Marco Minniti, had het bij de voorstelling over "een absoluut transparant en legitiem instrument". Franco Gabrielli, hoofd van de Italiaanse civiele bescherming, beklemtoonde dat de vrijheid van meningsuiting niet zal worden ingeperkt. "We gaan geen Big Brother opstarten."

Als blijkt dat bepaalde berichten "manifest verkeerd" zijn, dan zal een bericht gepubliceerd worden op de sociale media. Als dat nieuws lasterlijk is of een misdrijf bevat, dan kan de politie het gerecht inschakelen.

Beppe Grillo

Niet iedereen is echter enthousiast. Het linkse parlementslid Giovanni Paglia vroeg zich vrijdag af in welk democratisch land het mogelijk is dat de politie beslist wat waar of onwaar is. De protestpartij van ex-komiek Beppe Grillo, de Vijfsterrenbeweging, wordt er door de traditionele partijen vaak van beschuldigd met fake news kiezers te lokken. Volgens de peilingen is de Grillo's partij de grootste. Op 4 maart trekken de Italianen naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen.

