Italiaanse politie betrapt man met ruim 1 miljoen euro cash in auto ttr

24 mei 2019

Bron: belga 3 buitenland Een automobilist die in het zuiden van Italië tegengehouden werd voor een routinecontrole, bleek meer dan een miljoen euro in contanten bij te hebben in zijn auto, zo heeft de politie vandaag gemeld.

De 42-jarige man werd in Rosarno, in de door de maffia geteisterde regio Calabrië, aan de afrit van een autoweg aan de kant gezet, deelde de financiële recherche van de politie (Guardia di Finanza) mee. Hij was "nerveus" zonder dat daar een verklaring voor was, dus keken de politieagenten in de auto, waar ze achter de passagierszetel een tas met bundels geld vonden, en nog meer cash in een plastic zak in de kofferbak.

De politie gebruikte dan een scanner om het voertuig grondig te doorzoeken en ontdekte nog meer geld in een verborgen ruimte onder de voorste zetels. In totaal werd 1.086.380 euro gevonden.

De man werd niet aangehouden, maar zal strafrechtelijk worden vervolgd wegens het bezit van gestolen goederen. Het geld en de auto werden in beslag genomen.