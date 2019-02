Italiaanse politie arresteert voortvluchtige maffiabaas die ook drugs door België smokkelde kg

15 februari 2019

14u11

Bron: Belga 0 Nadat hij een jaar lang voortvluchtig was, is Francesco Strangio van de Calabrische maffia 'ndrangheta op een zolderkamer in de provincie Cosenza opgepakt. Dat deelde de Italiaanse politie mee. De maffiabaas sluisde ook drugs door België en de haven van Antwerpen.

Strangio organiseerde cocaïnesmokkel vanuit Zuid-Amerika. Om de drugs te vervoeren, had hij "logistieke centra" in heel Italië en landen als België, Nederland en Duitsland. Met koopvaardijschepen werden de drugs naar verscheidene havens in Europa gesmokkeld, waaronder Antwerpen en Hamburg.

Twee koffers met geld

De maffiabaas moet een gevangenisstraf van veertien jaar uitzitten en kreeg een plaatsje op de ‘most wanted’-lijst van de Italiaanse autoriteiten. Meer dan een jaar lang verschool hij zich op diverse plaatsen in de provincie Cosenza, zei de politie. Hij werd uiteindelijk op een zolderwoning opgepakt in de provincie Cosenza. Twee koffers met 8.000 euro stonden er klaar voor het geval hij op de vlucht moest slaan.



De 'ndrangheta-maffia is volgens Italiaanse speurders de machtigste internationale maffiaorganisatie, die wereldwijd de cocaïnehandel controleert.