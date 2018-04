Italiaanse politie arresteert asielzoeker die opdracht kreeg voor terroristische aanslag kg

26 april 2018

17u56

Bron: Belga 0 Een 21-jarige asielzoeker uit Gambia is in de Italiaanse havenstad Napels opgepakt, nadat hij in een video trouw had gezworen aan de leider van terreurgroep Islamitische Staat (IS). Dat heeft de Italiaanse politie donderdag bekendgemaakt.

De jongeman, Alagie Touray, werd een verdachte nadat hij de video had gepubliceerd op de berichtendienst Telegram. De boodschap werd opgepikt door de Spaanse inlichtingendienst, die Italië op de hoogte bracht. De twintiger werd vervolgens vorige vrijdag opgepakt aan een moskee en is intussen in beschuldiging gesteld wegens deelname aan een islamistische terroristische groep.

Tijdens een persconferentie zei de Italiaanse politie dat de video volgens Touray een grap was. Hij zou via Telegram gecontacteerd zijn door een landgenoot die hem opdroeg een terroristische aanval uit te voeren door met een voertuig op mensen in te rijden. Hij zou daarvoor betaald worden. Touray zou benadrukt hebben dat hij niet de intentie had om een aanval uit te voeren.

De 21-jarige asielzoeker kwam in maart 2017 per boot aan vanuit Libië. Hij verbleef in een opvangcentrum in Licola, in de oostelijke buitenwijken van Napels.