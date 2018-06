Italiaanse politie arresteert 25 maffialeden van zigeunerfamilie kv

Een grootschalige operatie tegen een gewelddadige Italiaanse zigeunerfamilie die maffia-achtige methoden hanteerde heeft tot 25 arrestaties geleid. Dat heeft de Italiaanse politie vandaag gemeld.

De verdachten zijn in verband gebracht met de Di Silvio-clan en beschuldigd van meerdere misdaden, waaronder lidmaatschap van een maffiaorganisatie, drugshandel, afpersing, het witwassen van geld en verkiezingsfraude, klonk het in een verklaring van de politie.

Eenentwintig verdachten, onder wie de vermoedelijke maffiabaas Armando Di Silvio, zijn in voorlopige hechtenis genomen en vier zijn onder huisarrest geplaatst.

De Italiaanse zigeunerfamilie Di Silvio was actief in de provincie Latina, een landelijk gebied 60 kilometer ten zuiden van Rome, waar ze ongetwijfeld de touwtjes in handen hadden, zei openbare aanklager Michele Prestipino.

De politie deelde mee dat het de eerste keer is dat ze het bestaan konden bewijzen van een lokale maffiaorganisatie in dat gebied, zonder dat er verbanden bekend waren met grotere misdaadorganisaties uit Sicilië, Calabrië of Napels.

Volgens detectives perste de familie Di Silvio geld af van winkeliers, zakenmensen en advocaten. De familie beïnvloedde ook de uitkomst van de lokale verkiezingen door mensen om te kopen.

Meer dan 250 agenten waren betrokken in de geheime operatie.

De bekendste maffiaorganisaties in Italië zijn de Cosa Nostra in Sicilië, de 'Ndrangheta in Calabrië en de Camorra in Napels.