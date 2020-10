Italiaanse oppositieleider Salvini voor rechter wegens vasthouden migranten, rechter wil ook premier Conte horen

JOBR

03 oktober 2020

15u54

Bron: DPA, AFP

0

De Italiaanse oppositieleider Matteo Salvini van de rechtspopulistische Lega is zaterdag voor een rechtbank in Sicilië verschenen voor het illegaal vasthouden van meer dan honderd migranten. Het ging zaterdag om een eerste hoorzitting. Het gerecht heeft besloten om ook premier Giuseppe Conte te horen in de zaak.