Italiaanse neonazi veroordeeld tot 12 jaar cel na racistische schietpartij

03 oktober 2018

19u21

De Italiaanse neonazi die in februari in de stad Macerata vanuit een auto op een zestal Afrikaanse migranten schoot, is woensdag veroordeeld tot twaalf jaar cel. Luca Traini zei dat hij met zijn daad een gruwelijke moord op de 18-jarige Pamela, toegeschreven aan Nigeriaanse dealers, wilde wreken. De schietpartij deed zich voor in volle kiescampagne in Italië, en leidde in het land tot grote consternatie.

Nadat hij begin februari twee uur lang door de stad reed en zwarten beschoot, werd hij opgepakt op de trappen van een militair monument, waar hij gehuld in de Italiaanse vlag een fascistische groet bracht. De man heeft ook een neonazitattoo op het voorhoofd.

De aanklager had de maximumstraf van 22 jaar cel geëist. Maar omdat Traini koos voor een snelle procedure, kwam hij voor een lichtere straf in aanmerking. Tegen de uitspraak is beroep mogelijk.

"Moeilijk jeugd"

Voor de rechtbank zich terugtrok, zei de man dat hij mentaal stabiel was, en ontkende hij racistische bedoelingen te hebben. "Ze zeggen dat ik gek ben, maar ik had enkel een moeilijke jeugd", aldus de man volgens het Italiaanse persbureau Ansa. Hij kreeg de afgelopen maanden verschillende steunbetuigingen, terwijl geen enkele politicus zijn slachtoffers ging bezoeken.

"Ik wilde de dealers raken, zij die drugs verkocht hebben aan Pamela", aldus nog Traini. "Het is niet mijn schuld dat alle dealers in Macerata zwart zijn." Later klonk het dat hij in de gevangenis geleerd heeft dat er geen verschillen zijn tussen zwarten en blanken.

Het vermoorde meisje zou verslaafd geweest zijn aan heroïne. Een Nigeriaanse drugdealer werd beschuldigd van de moord op de vrouw.