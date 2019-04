Italiaanse minister verbiedt 64 schip met op zee geredde vluchtelingen aan te meren: “Ga naar Hamburg” LB

04 april 2019

18u17 0 Matteo Salvini, de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier, heeft het schip van de Duitse humanitaire hulporganisatie Sea Eye verboden aan te meren in een Italiaanse haven. Aan boord van het schip zijn 64 vluchtelingen die voor de kust van Libië vanop een rubberbootje werden gered. Onder hen twintig vrouwen, vijf kinderen en een pasgeboren baby. “Een schip met een Duitse vlag, van een Duitse ngo, met een Duitse eigenaar en een kapitein uit Hamburg. Wel, dat het naar Hamburg vaart”, liet Salvini weten.

Sea Eye liet op Twitter weten dat hun schip Alan Kurdi, genoemd naar de driejarige Syrische jongen die in september 2015 op de Middellandse Zee verdronk en wiens foto de wereld rond ging, de vluchtelingen had opgepikt nadat de Libische autoriteiten hun oproep hadden genegeerd. De organisatie vroeg Malta of Italië hen te laten aanmeren in één van hun havens.

Maar Salvini, de anti-migratie vicepremier, zei dat het schip, net als andere reddingsschepen, niet welkom was in Italië. Zowel Italië als Malta weigeren schepen van humanitaire organisaties die op de Middellandse Zee patrouilleren. Sea Eye verklaarde dat het nog zoekt naar 50 vluchtelingen die sinds maandag vermist zijn. Een andere hulporganisatie, Médecins Sans Frontières, staakte haar reddingsmissies op de Middellandse Zee. Eind vorige maand heeft de Europese Unie haar Operatie Sophia in de Middellandse Zee opgeschort. Er was onenigheid over hoe de geredde vluchtelingen over de lidstaten moesten verdeeld worden. De Italiaanse regering was gekant tegen een verlenging van Operatie Sophia, tenzij lidstaten meer vluchtelingen willen opnemen. De operatie zal wel nog luchtsteun bieden aan de Libische kustwacht. Dit jaar stierven volgens de Internationale Organisatie voor Migratie al minstens 598 vluchtelingen in de Middellandse Zee.