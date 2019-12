Italiaanse minister van Onderwijs neemt ontslag wegens gebrek aan middelen IB

26 december 2019

00u25

Bron: Reuters 0 De Italiaanse minister van Onderwijs Lorenzo Fioramonti heeft ontslag genomen omdat hij de miljarden euro’s waar hij om gevraagd had om de scholen en universiteiten van het land te verbeteren, niet gekregen heeft. Dat bevestigt hij aan persbureau Reuters.

Het ontslag is een klap in het gezicht van de reeds gecontesteerde regering, wiens partijen met elkaar overhoop liggen over bijna alles gaande van de hervorming van de eurozone tot de rechten van migranten.

Fioramonti’s Vijfsterrenbeweging vormt sinds het vertrek van de extreme Lega in september een kabinet met de centrumlinkse Democratische Partij. Diezelfde maand liet Fioramonti weten dat hij zijn ontslag zou geven, tenzij het onderwijsbudget door de regering met drie miljard euro verhoogd zou worden in 2020.

Maar weinigen geloofden dat Fioramonti, een oud-professor economie, de stap echt zou zetten, maar nu de begroting voor 2020 vastligt en de gevraagde middelen niet vrijgemaakt zijn, heeft de onderwijsminister daad bij woord gevoegd. “Het zou niemand mogen verbazen dat een minister zijn woord houdt”, klonk het bij de oud-minister, die wel zegt de regering in het parlement nog te blijven steunen. Of de ‘klimaatlessen’, die Fioramonti in november met veel bombarie presenteerde nog doorgaan, valt af te wachten.

Italië spendeert 3,5% van haar binnenlands bruto product aan onderwijs, minder dan de 5% die de 32 OESO-landen gemiddeld aan onderwijs besteden.