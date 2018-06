Italiaanse minister Salvini betwijfelt of Europese Unie nog bestaat in 2019 TTR

27 juni 2018

12u44

Bron: Belga 0 De Europese Unie staat voor een existentiële crisis en zal binnen de 12 maanden in mekaar stuiken. Dat heeft de Italiaanse minister van Binnenlanse Zaken Matteo Salvini gezegd in een interview met Der Spiegel dat vandaag in het Engels werd gepubliceerd.

Salvini zei aan het Duitse magazine Der Spiegel dat naar aanleiding van de aanstaande top in Brussel komend weekend over Migratie en de begroting duidelijk zal worden dat Europa "meer verdeeld is dan ooit."

"De komende maanden wordt beslist of Europa in zijn huidige vorm nog een toekomst heeft, of de hele constructie irrelevant is geworden", zei de Italiaanse minister. "Het gaat niet alleen over de begroting voor de komende zeven jaar. Volgend jaar zijn er Europese verkiezingen. Dus binnen het jaar zullen we zien of dat verenigde Europa nog bestaat of niet", zei hij.

Migranten

Salvini is de leider van de extreemrechtse Legapartij. Bij zijn politieke vrienden horen de Hongaarse premier Viktor Orban, de rechts-extremistische Franse Marine Le Pen en de Duitse anti-EU-partij Alternative für Deutschland.

Salvini zei in het interview voorts nog dat hij wil dat de ngo's stoppen met migranten te redden die de Middellandse Zee oversteken, want "dit helpt alleen maar de mensensmokkelaars en vormt een stimulans om de oversteek te riskeren." Het reddingswerk zou door de Libische, de Tunesische en de Egyptische kustwacht moeten gebeuren.