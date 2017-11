Italiaanse man sluit verpleegster tien jaar op in kelder redactie

Bron: ANP, AD.nl 0 Thinkstock Een carabiniere (Italiaanse politieman) Een Italiaanse man heeft in zijn kelder jarenlang een Roemeense vrouw als seksslavin vastgehouden. Agenten vonden de vrouw van 29 jaar in het smerige huis van de 52-jarige man in de plaats Gizzeria. Daar was ze tien jaar lang misbruikt en mishandeld en kreeg ze twee kinderen.

Volgens Italiaanse media was het slachtoffer de verpleegster van de vrouw van de dader. Na het overlijden van zijn eigen vrouw, sloot de man de verpleegster op. Ze kreeg vervolgens nauwelijks te eten, werd aan het bed vastgebonden en mocht zich amper wassen.



De politie kwam de man bij een verkeerscontrole op het spoor toen hij met zijn zoon van inmiddels negen jaar in de auto zat. De verwaarloosde toestand van de jongen deed bij de agenten een alarmbelletje rinkelen. In zijn huis troffen ze de vrouw en haar uitgehongerde dochter van drie jaar aan.

Faceva vivere il figlio di 9 anni e la figlioletta di 3 in una baracca fatiscente e teneva la compagna in uno stato di schiavitù. Fermato dal #Carabinieri della Compagnia di #LameziaTerme #possiamoaiutarvi pic.twitter.com/HwxcNbZpmd Arma dei Carabinieri(@ _Carabinieri_) link

Stank en vuilnis

Volgens hoofdaanklager van Lamezia Salvatore Curcio durfden de agenten het huis nauwelijks binnen te gaan vanwege de stank en het vuilnis dat zich in die tien jaar had opgestapeld. "In de dertig jaar dat ik dit werk doe, heb ik nog nooit zoiets gezien," zei hij volgens Italiaanse media. De vrouw en kinderen zijn zwaar ondervoed opgenomen in een ziekenhuis.

Uit mediaberichten blijkt dat de man eerder al eens tot vijf jaar gevangenisstraf was veroordeeld voor het ontvoeren en misbruiken van een 23-jarige vrouw.

Gizzeria, le violenze dell’orco nella baracca-lager [FOTO-VIDEO] https://t.co/WQCsS0Lyfl pic.twitter.com/7o3hkx8IFQ Dino Granata(@ DinoGranata) link