Italiaanse man die op kerstdag geëxecuteerd werd wou zelf geen politiebescherming meer tegen maffia AW

27 december 2018

17u59

Bron: Belga 0 Marcello Bruzzese, de Italiaanse man die op kerstdag voor zijn deur (wellicht door maffia) werd doodgeschoten, had zelf gevraagd zijn speciale politiebescherming op te heffen. Dit verklaarde de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini.

Marcello Bruzzese (51) was de broer van een spijtoptant van de 'ndrangheta. Hij werd voor zijn woning in kuststad Pesaro doodgeschoten.



De man had ruim twee jaar geleden een opheffing van zijn politiebescherming gevraagd en was aan het overleggen over zijn definitieve uitstap uit het programma, zei Salvini op een persconferentie in Pesaro. Bruzzese stond onder een zogenaamd soft regime van bescherming, zonder speciale veiligheidsvoorzieningen. Zo werd hij bijvoorbeeld niet geëscorteerd door politieagenten.

‘Ndrangheta

De 'ndrangheta, oorspronkelijk uit de zuidelijke regio Calabrië, is de machtigste maffia-organisatie van Italië en wordt beschouwd als de grootste invoerder van cocaïne in Europa. Onlangs werden er nog tal van prominente figuren binnen de ‘ndrangheta in België en Nederland gearresteerd.