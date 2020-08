Italiaanse man (35) bijt in het zand: rechter oordeelt dat ouders hun volwassen kinderen niet financieel moeten ondersteunen KVE

19 augustus 2020

15u43

Bron: CNN 0 Het Italiaanse Hooggerechtshof heeft geoordeeld dat jongvolwassenen niet automatisch recht hebben op financiële steun van hun ouders, zelfs als ze niet financieel onafhankelijk zijn. Een 35-jarige man verwachtte een maandelijkse toeslag van 300 euro van zijn ouders, maar bijt dus in het zand.

In een vonnis van juli - dat eind vorige week werd bekendgemaakt - stelde een rechtbank in Rome een parttime muziekleraar (35) die nog financiële steun verwachtte van zijn ouders - en beweerde dat zijn jaarinkomen van 20.000 euro niet voldoende was - in het ongelijk. “Het volwassen kind zal ongetwijfeld een manier vinden om zichzelf te onderhouden”, stelde rechter Maria Cristina Giancola streng.

De uitspraak van het Hooggerechtshof maakt een einde aan een zaak die vijf jaar heeft aangesleept. Hiermee werd een beslissing teruggedraaid van een rechtbank in Toscane die nog had geoordeeld dat de eisende partij wel recht had op een maandelijkse toeslag van 300 euro.

De financiële steun van ouders kan niet voor onbepaalde tijd worden voortgezet Rechter Maria Cristina Giancola

Hoewel een kind met een lichamelijke of geestelijke beperking specifieke bescherming geniet in het Italiaanse rechtssysteem kan de financiële steun van ouders “niet voor onbepaalde tijd worden voortgezet” indien de kinderen geen beperking hebben, stelde rechter Giancola.

Het (volwassen) kind moet in ieder geval actief op zoek gaan naar een job om zich van een ​​zelfstandig bestaan ​​te kunnen verzekeren Rechter Maria Cristina Giancola

De rechter merkte ook op dat de moeilijkheden om een ​​baan te vinden die aan alle wensen voldoet, geen excuus mogen zijn. Giancola schreef: “Het (volwassen) kind moet in ieder geval actief op zoek gaan naar een job om zich van een ​​zelfstandig bestaan ​​te kunnen verzekeren.”

‘Bamboccioni’

Volgens een studie van het Italiaanse Nationale Instituut voor Statistiek (Istat) uit 2019 woont ongeveer 64,3 procent van de Italiaanse jongvolwassenen tussen de 18 en 34 jaar nog steeds thuis bij de ouders.

Het fenomeen is zo bekend in Italië dat voormalig premier Mario Monti het de bijnaam ‘bamboccioni’ gaf - wat ‘grote baby’s’ betekent - om de generatie jonge Italianen te beschrijven die als dertigers nog thuis wonen.