Italiaanse maffiaclan krijgt zware klappen KVE

22 april 2020

15u06

Bron: Belga 0 De Italiaanse politie heeft meer dan 18 miljoen euro aan activa van de Italiaanse maffiafamilie Spada in beslag genomen. De maffiaclan die heerste over de kustwijk Ostia in Rome, krijgt hierdoor een zware klap. Dat bevestigde Virginia Raggi, burgemeester van Rome, in een tweet.

De inbeslagname bestond onder meer uit bakkerijen, scholen, bars, sportscholen, benzinestations en heel wat voertuigen. Een van de in beslag genomen boksscholen was in 2017 nog het toneel voor een aanval op een journalist van de Italiaanse openbare omroep. Na dit incident werd de familie overladen door een golf van arrestaties. In september kregen Roberto Spada en twee van zijn familieleden levenslang.

Sferrato duro colpo a clan Spada di Ostia.Confiscato patrimonio di 18 milioni euro,tra cui palestra dove fu aggredito con testata Daniele Piervincenzi.Lo avevano accumulato con estorsioni, usura e traffico di droga.Grazie a Guardia di Finanza e Tribunale Roma. #FuoriLaMafiaDaRoma Virginia Raggi(@ virginiaraggi) link

De maffiafamilie bouwde haar imperium op aan de hand van afpersingen, woekerleningen en drugshandel. Dat verduidelijkte de Guardia di Finanza, de Italiaanse politiedienst die onder het gezag staat van de minister van Economie en Financiën.



Het kustgebied, dat een deelgemeente is van de hoofdstad Rome, wordt al langer geassocieerd met georganiseerde misdaad. De lokale overheid werd in de periode van 2015 tot 2017 ook geschorst voor infiltratie in de maffia.