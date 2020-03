Italiaanse leraar (58) geeft les online: hij hoest twee keer en valt dood, terwijl leerlingen toekijken KVE

26 maart 2020

14u10

Bron: Il Messaggero, Il Resto del Carlino, Corriere Della Sera 568 Alsof de coronacrisis nog niet tragisch genoeg is in Italië, speelde er zich nog een drama af in Sant’Elpidio a Mare, een gemeente in de regio Marche. Daar zag Fabrizio Borgi zich door de strikte quarantainemaatregelen en de sluiting van de scholen genoodzaakt om online les te geven. Maar de 58-jarige leraar kreeg een hartaanval tijdens de cursus. De leerlingen zagen live dat het misging en verwittigden de hulpdiensten.

Fabrizio Borgi gaf nu al enige tijd online les aan zijn leerlingen. En dat verliep altijd zonder problemen. Tot nu. Hij onderbrak gisteren zijn les plots, hoestte twee keer en verdween dan uit beeld. Wat volgde, was een lange stilte. Zijn stoel bleef leeg. De leerlingen dachten aanvankelijk dat hun leraar even een dringend telefoontje moest doen. Maar toen hij maar niet terugkwam, verwittigden ze de hulpdiensten. De poetsvrouw die elders in de woning aan het kuisen was, had zelf niets gemerkt. Zij opende de deur voor de hulpverleners en politiemensen.

De ongerustheid van de leerlingen bleek echter gegrond. Ze zagen tot hun ontzetting hoe hulpverleners de leraar probeerden te reanimeren, aangezien de tablet van de man nog steeds beelden doorstuurde. Borgi had naar verluidt een hartaanval gekregen. De reanimatiepogingen bleven vruchteloos. De man stierf in zijn huis in het historische centrum van Sant’Elpidio a Mare.



Zijn buren omschreven de man als iemand die altijd lachte en vriendelijk was. Hij laat een echtgenote en een dochter na. Zij zaten door de corona-uitbraak elders in quarantaine, waar ze het vreselijke nieuws moesten vernemen.

