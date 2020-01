Italiaanse Lega hoopt op winst in traditioneel linkse regio Emilia-Romagna IB

24 januari 2020

04u15

Bron: Belga 0 Zondag vinden in Italië regionale verkiezingen plaats in Calibrië en in het traditioneel linkse Emilia-Romagna. Verwacht wordt dat zowel de Vijfsterrenbeweging (M5S) als de sociaaldemocratisch Partito Democratico (PD) achteruit zullen gaan, ten voordele van de uiterst rechtse Lega van Matteo Salvini. Die laatste hoopt zo de positie van de regering in Rome nog verder te verzwakken.

In augustus stapte Lega uit de nationale regering met de M5S. Salvini verwachtte dat dit tot vervroegde verkiezingen zou leiden, maar de PD nam de plaats van zijn partij in. Een goede score neerzetten bij de regionale verkiezingen die dit jaar gepland staan is daardoor prioriteit geworden voor Salvini.

Sinds midden 2018 won hij samen met zijn rechtse bondgenoten al acht regionale verkiezingen op een rij. De Noord-Italiaanse regio Emilia-Romagna wordt echter al bijna 75 jaar bestuurd door links, en een winst voor Lega daar zou symbolisch erg belangrijk zijn.

Protestbeweging

Tijdens de verkiezingscampagne ontstond er in Bologna, de hoofdstad van Emilia Romagna, een protestbeweging naar aanleiding van een campagnebezoek van Salvini. De zogenaamde 'Sardienen' wisten het protest tegen de Lega-leider aan te wakkeren, maar zorgden er zo ook voor dat de focus steeds op Salvini lag.

In Italië mogen vanaf 15 dagen voor de verkiezingen geen peilingen meer gepubliceerd worden, maar tot dan voorspelden ze een nek-aan-nekrace tussen de zittende PD-gouverneur Stefano Bonaccini en Lega-kandidaat Lucia Borgonzoni in Emilia-Romagna.

Ook in het zuidelijke Calabrië worden zondag regionale verkiezingen gehouden. Aangezien Lega het zuiden jarenlang als profiteur van de welvaart van het noorden afschilderde, is ook daar de symboolwaarde van de uitslag groot. Winst voor Lega zou aantonen dat de partij overal kan winnen, en het voor Salvini's tegenstanders moeilijker maken om hem in de toekomst van het premierschap te houden.