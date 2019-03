Italiaanse kaasmakers: “Minder Parmezaanse kaas door warme winter” Eveline Rethmeier

28 maart 2019



Bron: AD.nl 0 Buitenland Italiaanse kaasmakers maken zich zorgen over de productie van de Parmezaanse kaas. Het gras waarmee de koeien gevoed moeten worden, is onvoldoende gegroeid door een te droge en warme winter. “Minder eten voor de koeien betekent minder melk”, klinkt het bij de Italianen. De boeren verwachten bijgevolg volgend jaar minder Parmezaanse kaas te produceren.

“Zon, zon, zon, zon, en weer geen enkele druppel de komende twee weken”. Luciana Pedroni kijkt hoofdschuddend naar de weersvoorspellingen op haar smartphone. Ze knijpt haar ogen tegen het felle zonlicht en wijst naar de strakblauwe lucht, waar net als de afgelopen drie weken geen enkele wolk te zien is. “Wat een mooie lentedag, zou iemand anders zeggen, maar voor ons is dit weer echt een ramp.”

Achter haar smullen rijen rode koeien van het hooi. Het is juist het hooi dat het probleem vormt bij de productie van de Parmigiano Reggiano-kaas met dit ongewoon warme weer. Doordat het gras te langzaam groeit met dit weer is er straks minder eten voor de koeien. Volgens de strenge regels van het Italiaanse Voedselagentschap mag Parmezaanse kaas alleen die naam dragen als melk wordt gebruikt van koeien die uitsluitend zijn gevoederd met hooi uit het gebied tussen de steden Parma en Reggio. Voer elders vandaan halen, is daarom geen optie.

Amper regen

Collega Luca Cotti ziet dezelfde problemen bij zijn bedrijf. Gras dat gebruikt wordt om hooi te maken voor zijn koeien was andere jaren in deze tijd van het jaar al tot kniehoogte. Nu komt het hooguit tot zijn enkels. Hij strijkt met zijn handen door het gras. “Als het een paar dagen goed regent, zijn we al gered. Dan kan het al rap omhoog schieten, maar we hebben dit jaar hooguit wat spatjes gehad.”

Naast zijn koeienbedrijf verbouwt hij tomaten, maar ook op die velden gebeurt nog weinig. “Andere jaren was het in de wintermaanden eerder het probleem dat we op een droge week wachtten om de klussen op het land te kunnen doen. Nu is het andersom. We hebben alle tijd om op het land te werken. Het is de regen waarop we wachten.”

Tien graden warmer

Het gebied rond de Italiaanse stad Parma wordt ook wel de Italiaanse Food Valley genoemd. Voor landbouw is het gebied ideaal, mede door de regenachtige wintermaanden. De afgelopen jaren werd het steeds droger, maar dit jaar is het klimaat volgens Cotti echt op hol geslagen. “Nauwelijks regen en zo'n tien graden warmer dan andere jaren”, klinkt het.



“Een dag ongewoon warm weer kan voorkomen, maar dit duurt al weken, al maanden”, aldus Cotti. Hij wijst op de scheuren in de aarde voor zijn voeten. “Die zie ik normaal hooguit in augustus”. De thermometer tikt al weken de twintig graden aan, terwijl andere jaren in deze periode nog sneeuw kon vallen.

Minder kaas

De boeren verwachten volgend jaar minder Parmezaanse kaas te produceren door dit weer. “Minder eten voor de koeien betekent minder melk. Als ik voor mijn negentig koeien niet voldoende te eten heb, zal ik er een paar weg moeten doen. En dat geldt voor al mijn collega's hier.”

Voor Luciana Pedroni is het versoepelen van de regels voor de productie van Parmigiano Reggiano onbespreekbaar. Driftig schudt ze haar hoofd. “Nee, nee. We moeten niet de deur openzetten naar geïmporteerd voer. Het is aan ons de taak om onze rug recht te houden en dan maar minder kaas te maken. Misschien dat de wereld dan wakker wordt”, besluit ze onheilspellend.

Ook in Italië gingen duizenden jongeren twee weken geleden de straat op om aandacht te vragen voor de klimaatproblemen. Maar volgens Luciana heerst bij de meeste Italianen onverschilligheid. “En dat is onterecht. Er is hier echt iets aan de hand. Dat zien wij als eersten, maar de rest van Italië gaat dit straks ook in zijn ijskast merken. Misschien worden ze dan wakker.”