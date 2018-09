Italiaanse jongen maakt fatale val nadat hij met vrienden selfie maakte KVE

16 september 2018

18u04

Bron: Belga 0 In het noorden van Italië is een 15-jarige jongen overleden, nadat hij met zijn vrienden op het dak van een winkelcentrum een selfie wilde maken en op de vlucht moest voor de bewakers. De onfortuinlijke jongen viel in een ventilatiekoker en overleefde de val niet. Dat meldt het Italiaanse persagentschap Ansa vandaag.

De jongen was gisteravond met enkele vrienden op het dak geklommen van een winkelcentrum in Sesto San Giovanni, een voorstad van Milaan. Daar wilden ze een selfie nemen. Enkele leden van de bewakingsfirma van het winkelcentrum betrapten hen en wilden de jongelui inrekenen. Die kozen het hazenpad, maar in hun vlucht belandde de 15-jarige jongen in een ventilatiekoker.

Het slachtoffer zat vast en de brandweer had uren nodig om hem te bevrijden. De tiener overleed later in het ziekenhuis. De brandweer sprak van "een uren durende, dramatische reddingsactie".