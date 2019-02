Italiaanse inlichtingendiensten waarschuwen voor opmars xenofobie LH

28 februari 2019

19u49

Bron: The Guardian 0 De Italiaanse inlichtingendiensten hebben in het Italiaanse parlement gewaarschuwd dat de racistische aanvallen op migranten en minderheden kunnen toenemen in de aanloop naar de Europese verkiezingen van 26 mei. Het aantal racistisch gemotiveerde incidenten is in Italië verdrievoudigd tussen 2017 en 2018, van 46 naar 126.

Volgens het rapport van de Italiaanse geheime diensten horen racisme en xenofobie bij de voornaamste bedreigingen waarmee het land in 2019 zal geconfronteerd worden. “Aanvallen door neofascistische en nazi-groepen tegen migranten zouden nog kunnen intensiveren in de aanloop nar de Europese verkiezingen. Daarnaast kunnen extreem-rechtse groepen ook ernstige problemen voor de openbare orde veroorzaken”, zo staat er nog in het rapport.

De antiracismeorganisatie Lunaria, die driemaandelijks rapporten publiceert over het aantal racistisch gemotiveerde aanslagen in Italië, telde vorig jaar 126 racistisch geïnspireerde fysieke aanvallen, vooral tegen migranten. Er werden volgens de organisatie 27 racistisch aanvallen geregistreerd in 2016, en 46 in 2017. Er wordt ook op gewezen dat in 2018 de coalitie tussen de uiterst rechtse Lega en de Vijfsterrenbeweging aan de macht kwam.

Ivoriaanse vrouw aangevallen

Het recentste zware geval van agressie dateert nog maar van afgelopen dinsdag, toen een 47-jarige vrouw van Ivoriaanse afkomst, die al dertig jaar in Italië woont, werd aangevallen in Bari in het zuiden van Italië. Mannen en vrouwen schopten en sloegen haar terwijl ze racistische beledigingen schreeuwden. In Napels werd zondag een 51-jarige man uit Benin met pepperspray aangevallen door twee jongens van 10 en 13 jaar.

“In Italië groeit xenofobie exponentieel”, zei Luigi Manconi, de directeur van het antidiscriminatiebureau bij het ministerie van Gelijke Kansen, aan The Guardian. “Op de achtergrond is er een economische en sociale crisis bezig, maar buitenlanders worden gezien als de oorzaak en als gevolg daarvan worden migranten echte zondebokken”, zei Manconi nog.

Matteo Salvini

Oppositiepolitici en liefdadigheidsorganisatie hebben vooral Matteo Salvini, de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken en leider van de extreemrechtse Lega, ervan beschuldigd een klimaat van haat te creëren waarin racistische aanslagen gebeuren.