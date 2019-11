Italiaanse Holocaustoverlevende krijgt politiebescherming na doodsbedreigingen DBA

07 november 2019

21u31 0 Een 89-jarige overlevende van de Holocaust krijgt politiebescherming nadat ze honderden doodsbedreigingen kreeg op sociale media. Dat meldt de BBC.

Liliana Segre, een Italiaanse senator van 89, wordt deze dagen overal waar ze gaat vergezeld door politieagenten. Dat is het gevolg van haar oproep om een parlementaire ‘antihaatcommissie’ in het leven te roepen. Die commissie zou alle vormen van racisme, antisemitisme en aanzetten tot haat en geweld op basis van etnische en religieuze gronden moeten bestrijden.

“Ik dacht dat iedereen het principe van een ‘antihaatcommissie’ zou steunen”, zei Segre, die op haar dertiende naar concentratiekamp Auschwitz werd gestuurd. Dat was echter buiten de rechtse partijen Lega en Fratelli d’Italia gerekend. Zij onthielden zich bij de stemming vorige week. Segre zei na de stemming dat de onthoudingen maakten dat ze zich “als een marsmannetje in de Senaat” voelde. Die konden overigens niet verhinderen dat de commissie werd opgericht.

200 per dag

Sinds die stemming ontvangt Segre tot wel 200 antisemitische boodschappen en doodsbedreigingen per dag. Sommige van de berichten worden door de politie zo ernstig genomen dat beslist werd om Segre bescherming te geven. Dat houdt in dat ze overal waar ze in het openbaar komt, vergezeld wordt door twee paramilitaire politieagenten.

Intussen heeft de Italiaanse openbaar aanklager een onderzoek geopend naar de haatboodschappen.