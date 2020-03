Italiaanse ‘Gomorra-acteur’ is wanhopig: “Mijn dode zus (47) ligt hier bij mij. Niemand helpt ons” Karen Van Eyken

09 maart 2020

18u30

Bron: Il Mattino, NapoliToday.it, Bild, Facebook 332 Luca Franzese (43), een Italiaanse acteur uit de bekende maffiaserie ‘Gomorra’, heeft zondag een wanhopige oproep gedeeld op Facebook, 24 uur na het overlijden van zijn zus Teresa (47). “Mijn dode zus ligt hier bij mij. Niemand helpt ons. Italië laat ons in de steek”, zegt hij tijdens de pakkende video. En wat later zou ook zijn grootste vrees bevestigd worden: uit een test na haar dood is gebleken dat zijn zus besmet was met het coronavirus. Wellicht is de man uit Napels zelf ook besmet, maar hij is vooralsnog niet getest.

Tijdens de opname staat een erg geëmotioneerde Luca voor een bed waar zijn dode zus in ligt. Een dag eerder is ze plots gestorven. Teresa voelde zich zaterdagmiddag slecht. Ze had griepachtige symptomen en het ging snel van kwaad naar erger. Zijn zus had bovendien epilepsie en was dus een risicopatiënt. Hij belde naar de huisarts, maar die wilde niet langskomen omdat zijn zus niet was getest op het coronavirus. Dat risico wilde de huisarts niet nemen en hij liet hen aan hun lot over. Luca probeerde nog mond-op-mondbeademing, maar Teresa haalde het niet. Ze overleed zaterdagavond.

Om hulp gesmeekt

De wenende man klaagt aan dat hij om hulp heeft gesmeekt, maar dat niemand reageerde. De hulpdiensten konden enkel nog maar haar dood vaststellen, maar waren niet in de mogelijkheid om een test uit te voeren, simpelweg omdat ze geen testkit bijhadden. De begrafenisondernemer eiste een coronatest vooraleer het lichaam op te halen. Ondertussen moest zijn zus dood in bed blijven liggen. De hulpdiensten zijn pas uren later teruggekomen om zijn zus te testen.

Test positief

Zondagnacht heeft Luca een tweede video online gezet. Daarin onthult hij dat uit de test is gebleken dat zijn zus besmet was met het coronavirus. Luca had gevraagd om ook getest te worden omdat hij mond-op-mondbeademing had gedaan bij zijn zus, maar ze wilden hem vooralsnog niet testen. De Italiaan acht de kans echter erg groot dat hij ook besmet is. Sindsdien loopt hij met een mondmasker op en heeft hij zichzelf en de rest van de familie in quarantaine gezet in hun woning in de buurt van Napels. Ook de drie hulpverleners die ter plaatse waren gekomen, zijn inmiddels in quarantaine geplaatst.

Chaos en verwarring

De man die een rol had in het tweede seizoen van de Italiaanse topreeks Gomorra, neemt de autoriteiten meermaals op de korrel. Zo zijn er kennelijk geen duidelijke regels voor het begraven van coronaslachtoffers die niet in een ziekenhuis zijn gestorven.

Ik kan hierdoor mijn lieve zus niet het nodige respect betonen dat ze eigenlijk verdient Luca Franzese

De orde van begrafenisondernemers heeft zich ondertussen wel al geëxcuseerd en zegt dat het om een administratieve fout gaat. Wanneer zijn zus zal kunnen begraven worden, is nog niet bekend. “Ik kan hierdoor mijn lieve zus niet het nodige respect betonen dat ze eigenlijk verdient”, besluit Luca.

In heel het land zijn ondertussen meer dan 7.300 besmettingen met het nieuwe coronavirus. Meer dan 360 mensen zijn al gestorven. De ziekenhuizen in Lombardije botsen op hun limieten om alle zieken te kunnen behandelen.

“In de steek gelaten”

In de nacht van zaterdag op zondag heeft de Italiaanse regering besloten om Noord-Italië deels onder quarantaine te zetten. Maar die draconische maatregelen roepen ook vragen op en leiden tot verwarring. Zo kwam de broodnodige hulp niet tijdig tot bij Teresa. Ze is het eerste dodelijke slachtoffer in Napels.

Dit is het einde. Italië heeft ons in de steek gelaten Luca Franzese

En zelfs een begrafenis regelen, blijkt een aartsmoeilijke klus. “Dit is het einde. Italië heeft ons in de steek gelaten”, besluit Luca. Inmiddels is er een gespecialiseerde begrafenisonderneming opgevorderd om het lichaam van Teresa dan toch te komen ophalen. “Ze hebben ons meegedeeld dat ze bij alle familieleden hier in huis een coronatest gaan afnemen.” In het huis wonen ook de ouders van Luca , zijn andere zus en haar gezin.

“Mijn actie op Facebook is er gekomen omdat ik echt niet meer wist wat te doen. Ik was compleet wanhopig en radeloos.” Zijn video werd al meer dan 100.000 keer gedeeld. Tot slot wil de man ook nog waarschuwen voor de gevaren van het coronavirus. “Let heel goed op, corona is iets zeer gevaarlijk. Ik nodig alle Napolitanen uit om de voorzorgsmaatregelen heel zorgvuldig in acht te nemen.”

Lees ook:

- Marc Van Ranst: “Werkelijk aantal besmettingen ligt waarschijnlijk tien keer hoger (+)

- Deze arts liep zelf corona op en was avondje grieperig (+)

Bekijk ook: Italië plaatst 16 miljoen mensen in quarantaine