Italiaanse gijzelaar die vastzat in Syrië na drie jaar vrij

05 april 2019

21u15

Bron: ANP 0 Een Italiaan die sinds april 2016 werd gegijzeld in Syrië is vrijgelaten en op weg naar huis. Dat heeft premier Giuseppe Conte bekendgemaakt via persbureau ANSA. Sergio Zanotti, een zakenman uit Brescia, werd drie jaar geleden in het Turks-Syrische grensgebied gekidnapt.

Sindsdien kwam nauwelijks iets naar buiten over de ontvoering. De regering in Rome onderhield bewust een radiostilte om de kans op vrijlating te bevorderen. “Als sluitstuk van complex en tactvol inlichtingenwerk hebben we vandaag voor elkaar gekregen dat ze Sergio Zanotti hebben laten gaan”, aldus de verklaring van Conte. “Onze landgenoot lijkt in een goede algemene conditie en keert over enkele uren terug naar Italië.”

Details over de gijzelnemers en de onderhandelingen met hen zijn niet gegeven. De ontvoerders hebben zeker twee video's van Zanotti op internet gezet tijdens diens gevangenschap. In een ervan is hij geknield te zien tussen twee gemaskerde mannen met geweren terwijl hij recht in de camera kijkt. Gekleed in een blauw T-shirt en getooid met een volle grijze baard smeekt Zanotti de Italiaanse regering in te grijpen en zijn executie te voorkomen.