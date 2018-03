Italiaanse gigolo lekt klantenlijst van 40 priesters mvdb

08 maart 2018

06u48 0 Een Italiaanse gigolo heeft een dossier van 1.200 pagina's samengesteld waarin hij de identiteit van zijn klanten bekendmaakt. Bijna veertig priesters en seminaristen doen een beroep op de diensten van gay-escort Francesco Mangiacapra. De Napolitaan e-mailde zijn document naar het bisdom van Napels, die op het zijn beurt naar het Vaticaan heeft doorgestuurd.

In een verklaring op de website van het bisdom schrijft kardinaal Cresenzio Sepe dat geen van de geïdentificeerde priesters in Napels werkt. Hij besloot om het dossier, compleet met afgeprinte WhatsApp-chats, naar het Vaticaan door te sturen. "Degenen die vermeld worden, kunnen zo worden geholpen om berouw te tonen voor de schade die is aangericht", aldus Sepe.

Gigolo Mangiacapra lekte zijn klantenlijst omdat hij de hypocrisie beu is, verklaarde hij aan de Italiaanse pers. De 34 priesters en zes seminaristen hebben volgens hem "zonden begaan, maar geen misdaden."

Net zoals hier heeft de Italiaanse katholieke kerk de afgelopen jaren te kampen gehad met diverse misbruikschandalen met minderjarigen. Geen enkele geestelijke van Mangiacapra's klantenlijst is beschuldigd van gelijkaardige feiten.

Vorige maand werd nog een rechter-priester van het Vaticaan door een rechtbank in Rome veroordeeld tot 14 maanden voorwaardelijk voor aanranding en het bezit van kinderporno. De 55-jarige monseigneur Pietro Amenta werd in april opgepakt nadat hij een 18-jarige aangerand had in het openbaar. Hij zou de jongeman tweemaal betast hebben in het kruis. Een dag later vonden speurders meer dan 80 foto's met kinderporno op zijn computer.