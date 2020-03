Italiaanse gevangenen rebelleren tegen coronaregels: al tien doden SVM

10 maart 2020

17u35

Bron: Belga 1 Drie gevangenen zijn in Italië dood teruggevonden in hun cel in de gevangenis van Rieti, op 70 kilometer ten noordoosten van Rome. Daar was een opstand uitgebroken door de corona-epidemie. Sinds het begin van de ongeregeldheden zondag hebben al tien gedetineerden in Italiaanse gevangenissen het leven gelaten.

In 23 gevangenissen in Italië zijn protesten uitgebroken tegen de maatregelen om het virus buiten de muren te houden. Cipiers hebben over het hele land de opdracht gekregen geen bezoekers meer toe te laten en ook het uitgaansverlof werd afgelast. Dat zorgde voor onrust.

"In Rieti zijn drie gedetineerden deze morgen levenloos aangetroffen. De eerste vaststellingen geven aan dat de overlijdens mogelijk veroorzaakt werden door de onvoorzichtige inname van medicijnen die bij de opstand van gisteren gestolen werden uit de ziekenboeg", deelde het ministerie van Justitie mee.

De zeven anderen stierven in de gevangenis van Modena. Enkele gevangenen zouden daar ook ingebroken hebben in het medisch centrum. Minstens een van hen overleed aan de gevolgen van een overdosis drugs.

De opstanden -van Milaan over Rome en Napels tot Palermo- zijn bijna overal gedaan. Vandaag was het nog wel onrustig in de gevangenis van Bologna. Gedetineerden bezetten er sommige afdelingen. In een vijftal andere gevangenissen weigerden groepjes gedetineerden ook nog naar hun cel terug te keren.

