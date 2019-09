Italiaanse ex-premier Renzi vormt nieuwe partij tvc

17 september 2019

12u58

Bron: Belga 0 Voormalig Italiaans premier Matteo Renzi heeft vandaag plannen aangekondigd om de Democratische Partij (PD) te verlaten en een nieuwe partij op te richten. Dat kan de nieuwe Italiaanse coalitieregering destabiliseren.

De centrumlinkse PD en de Vijfsterrenbeweging (M5S), twee partijen die op slecht voet met elkaar stonden, hebben de krachten gebundeld om de extreemrechtse Lega-leider Matteo Salvini de oppositie in te sturen. Renzi was een van de voornaamste ontwerpers van dat verbond. Toch stelt Renzi vandaag in een interview met La Repubblica dat hij de PD verlaat om iets nieuws te creëren, omdat de partij die hij van eind 2013 tot 2018 leidde volgens hem "geen visie voor de toekomst" heeft.

Een 30-tal parlementsleden, onder wie minister van Landbouw Teresa Bellanova, zal mee in de nieuwe partij stappen, meldt Renzi. Hij belooft wel de PD-M5S-regering die geleid wordt door premier Giuseppe Conte te blijven steunen.

"Hoewel het onwaarschijnlijk is dat Renzi de regering op korte termijn neerhaalt, kan zijn zet er wel meteen voor zorgen dat beleidsvorming ingewikkelder wordt, omdat de regering aan de eisen van een andere politieke partij zal moeten voldoen," legt analyst Wolfango Piccoli van adviesbureau Teneo Intelligence uit.

Renzi blijft een controversieel figuur, aangezien hij zijn partij in 2014 aan een grote verkiezingsoverwinning hielp, maar de verkiezingen van 2018 voor zijn partij op een nederlaag uitdraaiden.

