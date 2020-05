Italiaanse erfgename uit juweliersdynastie Bulgari overleden JTO

24 mei 2020

19u08

Bron: Belga 0 Anna Calissoni Bulgari, een van de erfgenamen uit de Italiaanse dynastie van exclusieve juweliers, is op 93-jarige leeftijd overleden. Een woordvoerster van de Bulgari-familie heeft dat vandaag bevestigd.

De zakenvrouw Anna Bulgari haalde in 1983 wereldwijd het nieuws toen zij en haar tienerzoon Giorgio op hun landgoed in Aprilia, ten zuiden van Rome, werden ontvoerd door een misdaadbende. De kidnappers hielden de twee wekenlang gevangen totdat ze na betaling van losgeld werden vrijgelaten. Om hun eis kracht bij te zetten stuurden de criminelen een stuk oor van Giorgio naar de familie.

Mede door die ontvoering leidde Anna Bulgari later een teruggetrokken leven. Haar man, die al eerder overleed, was enige tijd burgemeester van Aprilia. De onderneming Bulgari is al jaren onderdeel van het conglomeraat van luxeproducten Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH).