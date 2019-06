Italiaanse drugskoning ontsnapt uit gevangenis Redactie

25 juni 2019

09u07

Bron: AP 2

De Italiaan Rocco Morabito kon tien jaar lang een luxeleven leiden in Uruguay dankzij zijn drugshandel. Morabito leefde in het land onder een valse naam en kon zo al die tijd drugs laten smokkelen van Zuid-Amerika naar Milaan. Hij speelde een hoofdrol in die smokkeloperaties en was een sleutelfiguur binnen de Italiaanse drugsbende Ndrangheta, de grootste smokkelaars van cocaïne ter wereld.

In 2017 was zijn rijk uit: Morabito werd opgespoord, gearresteerd en achter de tralies gezet. De voorbije twee jaar wachtte hij in de gevangenis op zijn uitlevering naar Italië. De Italiaanse autoriteiten hadden lang op hem gewacht, want de drugskoning was al sinds 1994 op de vlucht voor hen. Maar ze zullen nu nog langer moeten wachten, want maandag is Morabito samen met drie andere gevangenen ontsnapt lang een dak van de gevangenis.