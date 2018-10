Italiaanse Desiree (16) dood teruggevonden na groepsverkrachting: drietal opgepakt mvdb

26 oktober 2018

09u37

Bron: ANSA 22 Twee Senegalezen (26 en 43) en een Nigeriaan (40) zijn opgepakt wegens hun betrokkenheid bij de dood en verkrachting van Desiree Mariottini, een zestienjarig meisje dat vorige week dood werd aangetroffen in een gebouw in het stadsdeel San Lorenzo in Rome. Haar lichaam vertoonde sporen van seksueel misbruik. In haar bloed werden sporen van drugs teruggevonden.

De Senegalezen die zich illegaal in Italië bevinden, werden woensdagnacht opgepakt. De politie sloeg enkele uren later de Nigeriaanse verdachte in de boeien. De drie worden verdacht van seksueel geweld in groep, drugshandel en doodslag. Zeker een medeverdachte is nog op vrije voeten.



Mariottini belde op woensdagavond 17 oktober haar ouders en zei hen dat ze de laatse bus vanuit de uitgaans- en universiteitsbuurt San Lorenzo had gemist. Ze zou overnachten bij een vriendin. De volgende dag werd het meisje als vermist opgegeven. Op vrijdag 19 oktober werd haar lichaam teruggevonden in een gekraakt gebouw in San Lorenzo. Dit gebeurde na een anonieme melding aan de hulpdiensten. Ambulanciers en politie moesten de hulp van de brandweer inroepen om de toegangsdeur te openen. Deze bleek met verschillende hangsloten dichtgeketend.

‘Overdosis’

Door een onduidelijkheid ging het moordonderzoek pas drie dagen na de vondst van start. De lokale politie was in de veronderstelling dat het aangetroffen lichaam een vrouw tussen de 25 en de dertig was. De doodsoorzaak in het eerste rapport luidde nog een vermoedelijke overdosis drugs. Er kwam pas een doorbraak door de getuigenis van een Senegalese man in een Italiaans tv-programma. Hij verklaarde in de nacht van 17 op 18 oktober geroep te hebben gehoord en zou ook het meisje in kwestie in bewusteloze toestand hebben gezien. De politie denkt dat het meisje een grote hoeveelheid drugs kreeg toegediend en vervolgens het slachtoffer werd van een groepsverkrachting die ze niet overleefde.

‘Wormen’

Aan het gebouw zijn afgelopen week bloemen neergelegd. “Gerechtigheid voor Desiree. San Lorenzo zal jou niet vergeten”, is met verf aangebracht op de verzegelde toegangspoort. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini van de extreemrechtse Lega verklaarde verheugd te zijn dat de “drie ‘beesten’ die een meisje hebben verkracht achter slot en grendel zitten.” In een eerdere tweet sprak hij over ‘vermi’ (wormen). De 26-jarige verdachte kreeg vorig jaar het bevel om het Italiaanse grondgebied te verlaten en bleef hierna onder de radar.

Due immigrati clandestini fermati stanotte per lo stupro e la morte di #Desirée, altri due ricercati.

GRAZIE alle Forze dell’Ordine, farò di tutto perché i vermi colpevoli di questo orrore paghino fino in fondo, senza sconti, la loro infamia. Matteo Salvini(@ matteosalvinimi) link

3 detained over 16-year-old's homicide. Investigators believe Desiree Mariottini was drugged, gang raped https://t.co/DWbNJT0SWS Ansa English News(@ ansa_english) link