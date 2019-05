Italiaanse Deborah (19) werd jarenlang mishandeld door haar vader. Zondag brak de veer KVDS

22 mei 2019

18u04

Bron: Corriere della Sera, Il Messaggero, Repubblica, BBC, HuffPost 122 Buitenland “Papa, stop, doe het niet meer”: zo smeekte de Italiaanse Deborah Sciacquatori (19) haar vader (41) zondagochtend toen hij voor de zoveelste keer zijn vuisten botvierde op haar, haar moeder en haar oma. En voor de zoveelste keer luisterde hij niet. Deze keer brak de veer bij haar.

De feiten gebeurden in Monterotondo - ten noordoosten van de Italiaanse hoofdstad Rome - en krijgen veel aandacht in de Italiaanse media. Volgens de lokale pers was Lorenzo Sciacquatori in de vroege ochtend dronken thuisgekomen en liet hij zijn demonen eerst los op zijn vrouw Antonia. Urenlang schreeuwde hij tegen haar, sloeg hij haar in het gezicht, duwde hij haar en bedreigde hij haar.

Oma

Aanvankelijk sloot Deborah zich samen met haar oma op in haar kamer om aan de agressie van haar vader te ontsnappen, maar hij wist hen te vinden. Volgens de openbare aanklager smeekte de tiener hem vervolgens op te houden: “Papa, stop, doe het niet meer”. Toen hij haar niet liet gaan, vocht ze terug en sloeg ze hem op het hoofd. Hij had haar zélf nog boksles gegeven.





Nadat de drie vrouwen tevergeefs probeerden te vluchten, nam de man zijn echtgenote in de hal van hun woning in een houdgreep. Daarop greep Deborah een van de messen uit de verzameling van haar opa en richtte ze dat op zijn hoofd. “Papa, laat haar gaan”, klonk het volgens de reconstructie. Er volgde een worsteling en plots was moeder Antonia vrij. Vader Lorenzo gleed op de grond. (lees hieronder verder)

Deborah begreep meteen dat het ernstig was. Opgeschrikte buren zagen hoe ze de verwonding van haar vader probeerde te stelpen. “Het was niet mijn bedoeling, vergeef me. Ik zie je graag. Oh, mama, wat heb ik gedaan”, hoorden ze haar zeggen. De hulpdiensten waren snel ter plaatse maar ze konden Lorenzo niet meer redden. Hij had al te veel bloed verloren en stierf uiteindelijk in het ziekenhuis.

De tiener werd na de feiten opgepakt, ondervraagd en aanvankelijk beschuldigd van doodslag. Ze werd onder huisarrest geplaatst, maar gisteren weer vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen hoe het verder moet met de zaak. “Het zou goed kunnen dat de onderzoeksrechter het dossier gewoon sluit omdat de jonge vrouw - op basis van wat we nu weten - alleen zichzelf verdedigde”, aldus de openbare aanklager Francesco Menditto.

Terreur

Intussen wordt er ook steeds meer bekend over het gezin en de terreur die de vrouwen moesten ondergaan. Lorenzo zou een gewelddadige man geweest zijn, die al in de gevangenis had gezeten omdat hij een politieman had aangevallen. Volgens zijn schoonouders sloeg hij zijn vrouw al 20 jaar. Ook zijn dochter Deborah zou jarenlang mishandeld zijn, maar haar moeder stapte nooit naar de politie omdat ze naar eigen zeggen bang was dat haar dochter geplaatst zou worden. (lees hieronder verder)

Volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera zou Deborah verteld hebben dat haar vader haar, haar moeder en haar oma al altijd had geslagen. “Ik had nachtmerries en was bang dat hij ons in onze slaap zou vermoorden”, klonk het. “Het enige wat me overeind hield, was mijn passie voor boksen.”

Ze sprak tegen niemand over de mishandelingen, ook niet tegen haar vrienden of de vertrouwenspersoon op school. “De toekomst bestond niet meer voor ons. Daarom gingen we zelfs niet meer naar de dokter of gaven we het niet aan bij de politie”, vertelde de jonge vrouw nog.

Ook haar moeder kwam aan het woord in de krant. “Het werd erger toen de vader van Lorenzo stierf in 2002”, zegt ze. “Ons leven was een echte hel. Mijn dochter was doodsbang en at zelfs in haar kamer zodat ze er geen getuige van moest zijn.”

Seks

Even ging het beter, nadat hij vrijgekomen was uit de gevangenis in maart 2015. “Toen was hij een ander man”, aldus Deborah. “Hij dronk minder en behandelde ons beter. Maar het duurde niet lang. Hij begon ons al snel weer te slaan en het was zelfs zo erg dat mama alle gevaarlijke voorwerpen uit ons huis liet verdwijnen omdat ze bang was dat hij ze tegen ons zou gebruiken. Papa noemde haar een ‘hoer’ en dreigde dat hij haar zou ‘opensnijden als een varken’. Elk excuus was goed om haar te slaan. Het eten, geld, het huis dat niet proper genoeg lag. Hij dwong haar ook om seks te hebben, wat ze niet durfde te weigeren. Ik vluchtte in mijn studie, alleen dat gaf me nog enige hoop.”