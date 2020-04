Italiaanse coronataferelen in New York: "6 patiënten kregen een hartstilstand op 40 minuten tijd”

Redactie

06 april 2020

13u26

0



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

New York is het epicentrum van de corona-epidemie in de VS met ongeveer een derde van het totaal aantal geregistreerde besmettingen. De ziekenhuizen in New York krijgen het daardoor zwaar te verduren. Een ziekenhuis in Brooklyn verliest 25% van de besmette patiënten aan Covid-19. “Code 99 is normaal een zeldzaam geval. Nu horen we elke twaalf uur minstens tien keer een code 99.”