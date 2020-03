Italiaanse burgemeesters halen in open brief zwaar uit naar “niet-solidaire Nederlanders” Joeri Vlemings

31 maart 2020

09u11 13 De vete tussen Italië en Nederland bereikt een nieuw hoogtepunt. Een groep Italiaanse prominenten heeft in een open brief in de Frankfurter Allgemeine Zeitung hard uitgehaald naar Nederland. Ze vragen om sympathie van de Duitsers. “De Nederlandse houding is een voorbeeld van een gebrek aan ethiek en solidariteit in elk opzicht”, klinkt het bitter.

Een groot deel van de EU-lidstaten wil het Europese noodfonds met 410 miljard euro zonder de gebruikelijke strenge criteria inzetten om de coronacrisis te bestrijden. Nederland stelt samen met een aantal andere landen harde eisen om dit noodfonds aan te wenden. Het gebrek aan solidariteit kan de EU op het spel zetten, waarschuwde de Franse president Emmanuel Macron.

Italiaanse economen, gouverneurs en vooral burgemeesters uit zwaar getroffen coronagebieden in het land richten zich nu in een open brief in de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung tot Duitsland met de vraag om niet mee te stappen in de houding van Nederland. “Nederland leidt een groep van landen die tegen het inzetten van het noodfonds zijn”, luidt het. “Duitsland wil zich hier ook achter scharen. De Nederlandse houding getuigt van een gebrek aan ethische waarden en solidariteit. Het is deze solidariteit die ervoor gezorgd heeft dat de helft van de Duitse schulden na de Tweede Wereldoorlog is kwijtgescholden. Lieve Duitse vrienden, maak de juiste keuze.”

Onze noorderburen willen blijkbaar niet dat de Nederlandse belastingbetaler mee zou opdraaien voor de heropbouw van Italië, dat nu helemaal in puin ligt. “Nederland heeft ook wel ergens een punt”, zei Italiëkenner Andrea Vreede in De Ochtend op Radio 1. “Italië heeft een enorme staatsschuld en een zwakke economische positie. Als je zo’n land steunt, doe je het echt om het te helpen, want je krijgt niets terug. Maar Nederland verpakt de boodschap wel op een akelige manier.”

Het zit al langer scheef tussen Italië en Nederland. De immigratiecrisis ligt volgens Vreede aan de basis van de verslechterde verstandhouding tussen de twee landen en, bij uitbreiding, tussen de zuidelijke en noordelijke Europese landen. De eerste verwijten de laatste vooral een gebrek aan solidariteit.

De Italiaan David Sassoli, voorzitter van het Europees Parlement, had in het weekend nog duidelijk verwezen naar een eventuele ban van Nederlandse producten in een videoboodschap: “Aan wie gaan de landen die nu terughoudend zijn bijvoorbeeld hun tulpen nog verkopen, als we de Europese markt niet beschermen?”

