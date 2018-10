Italiaanse burgemeester aangehouden voor hulp aan clandestiene immigratie JV

02 oktober 2018

16u49 2 In het zuiden van Italië is een burgemeester van de gemeente Riace, die het voortouw nam in het onthaal van vluchtelingen, gearresteerd. Dat heeft het parket van Locri bekendgemaakt. Domenico Lucano wordt verdacht van het helpen van clandestiene immigratie.

In het bijzonder is de burgervader, onder meer op basis van telefoongesprekken, ervan beschuldigd verstandshuwelijken tussen inwoners van zijn gemeente en buitenlandse vrouwen op stapel te hebben gezet, zodat deze laatste een verblijfsvergunning zouden krijgen.

Ook is Lucano, in 2010 uitgeroepen tot derde beste burgemeester ter wereld, verdacht van onregelmatigheden bij de financiering van de huisvuilophaling in Riace.

De burgemeester is onder huisarrest geplaatst.