Italiaanse binnenlandminister Salvini niet welkom op Mallorca

bvb

28 juli 2018

15u03

Bron: Belga

0

Mallorca heeft de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, de rechtspopulistische Matteo Salvini, tot ongewenste persoon uitgeroepen. Het parlement op het Spaanse eiland heeft daar een verklaring over goedgekeurd. Dat meldt de linkse partij Podemos. Salvini is "persona non grata" na uitspraken over vluchtelingen en hulpverleners.