Italiaanse Bergamo roept overlevers eerste coronagolf terug: helft blijkt nog altijd niet hersteld KVDS

11 september 2020

10u12 4 Het waren nachtmerrieachtige beelden die ons in maart bereikten vanuit de Noord-Italiaanse stad Bergamo. De coronapandemie had Europa bereikt en de regio was in een mum van tijd uitgegroeid tot het epicentrum van de crisis. Patiënten die op hun buik aan beademingstoestellen lagen en lange rijen lijkwagens aan begraafplaatsen om de duizenden doden te begraven leken een angstwekkende voorafspiegeling van wat ons ook te wachten stond. De eerste golf is intussen een half jaar achter de rug. Maar de overlevers blijken nog niet met de voeten van het ijs te zijn.

Het Papa Giovanni XXIII-ziekenhuis roept hen momenteel terug en onderwerpt hen aan een grondig onderzoek, zo meldt de krant The Washington Post. Daarbij worden onder meer hun bloed, hun hart en hun longen onderzocht en wordt hen gevraagd hoe het met hen gaat. Hoewel het virus uit hun lichaam verdwenen is, antwoordt bijna de helft “niet goed”, volgens epidemioloog Serena Venturelli.

Verzwakt

Velen zijn verzwakt. Zoals een 54-jarige vrouw die de trap niet meer op kan zonder compleet buiten adem te raken en zich naar eigen zeggen 80 jaar voelt. Er passeerde ook een 65-jarige man die aan geheugenverlies lijdt en Post-its nodig heeft om zijn zaak nog te kunnen runnen. Hij bleek letsels in de vorm van kleine puntjes op zijn hersenen te hebben. En een 61-jarige man die nu vier uur per nacht extra slaapt en soms midden op de dag in slaap valt op zijn toetsenbord.





De opvolging van de patiënten vormt de basis van een wetenschappelijk onderzoek, dat opnieuw een voorafspiegeling zou kunnen zijn voor de rest van de wereld. Volgens de artsen die erbij betrokken zijn, heeft Covid-19 duidelijk een impact op het hele lichaam van veel patiënten. Maar de manier waarop die tot uiting komt, kan heel erg verschillen van persoon tot persoon.

Een derde van de 750 patiënten die intussen gescreend werden, heeft nog altijd littekens op de longen en ondervindt nog steeds moeite met ademen. Een ander derde heeft af te rekenen met hartproblemen en aderverstoppingen, gelinkt aan ontstekingen en stollingsproblemen. Enkelen lopen nog altijd het risico dat hun organen uitvallen.

Daarnaast is er nog een waaier aan dagdagelijkse problemen, zoals pijn in de benen, tintelingen in de lichaamsuiteinden, zware vermoeidheid en depressie. Ook de psychische impact is enorm. Heel wat mensen kampen met een trauma dat ze opliepen toen ze in het ziekenhuis lagen, de patiënten rond zich naar lucht hoorden happen en zagen sterven, en zich afvroegen of ze de volgende zouden zijn.

Gelukkig zijn er ook patiënten met wie het wél goed gaat. Ondanks het feit dat ze enkele maanden geleden het ergste meemaakten. Het mysterie ontrafelen waarom het met sommigen zo slecht gaat en met anderen zo goed, maakt ook onderdeel uit van het onderzoek.

Ook elders lopen studies die langdurige schade onderzoeken die het coronavirus veroorzaakte. Er wordt ook onderzoek gedaan naar patiënten die weinig last hadden van hun coronabesmetting, maar maanden later toch te kampen kregen met problemen zoals een abnormale vermoeidheid.

Lees ook: Taferelen op Italiaanse spoedafdeling doen naar adem happen: “Dat is net de bedoeling, zwijgen is geen optie meer”