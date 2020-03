Italiaanse bende opgerold met illegale handel in mondmaskers: tot 5.000 euro voor een masker PVZ

01 maart 2020

16u39 9 De Italiaanse politie heeft een bende opgepakt die een illegale handel in mondmaskers had opgericht. De bendeleden maakten gebruik van de paniek om het coronavirus, en verkochten online mondmaskers aan woekerprijzen. De maskertjes gingen voor zo'n 5.000 euro over de toonbank.

Een Italiaanse bende maakte grote winst door online maskers te verkopen die zogezegd bescherming zouden bieden tegen het coronavirus. Door de grote paniek die er momenteel heerst in Italië, slaagden ze erin de maskers voor meer dan 5.000 te verkopen. De Italiaanse politie kwam de bende op het spoor en rekende in totaal twintig leden in.

In totaal zijn er in Italië al meer dan 1100 besmettingen vastgesteld, vooral het noorden is hard getroffen. Er zijn in het land al 29 mensen gestorven aan het virus.

