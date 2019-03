Italiaanse autoriteiten nemen geblokkeerd "migrantenschip" in beslag kv

19 maart 2019

19u52

Bron: Belga 1 Nadat een schip 49 migranten in de Middellandse Zee had gered, hebben de Italiaanse autoriteiten vandaag de inbeslagname van de Mare Jonio verordend. Dat kondigde het ministerie van Binnenlandse Zaken aan.

De financiële politie escorteert het schip naar de haven van Lampedusa. In de komende uren zullen er verhoren van de bemanning zijn.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini had tevoren de hulporganisatie Mediterranea Saving Humans verboden aan te meren in een Italiaanse haven.



Volgens het Italiaanse persbureau Ansa heeft het parket in het Siciliaanse Agrigento een onderzoek ingeleid tegen onbekenden wegens het begunstigen van illegale migratie.

Volgens Alessandra Sciiurba, woordvoerster van de ngo, heeft de politie orders gekregen de 49 migranten van boord te laten gaan in Lampedusa. Dat zou kortelings gebeuren.

Aan het Italiaanse project Mediterranea nemen ook het Duitse Sea-Watch en andere ngo's deel. De Mare Jonio vaart onder de Italiaanse vlag.