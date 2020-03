Italiaanse arts over oplopend dodental coronacrisis: “Als atoombom ontploft, geef je je over: wij proberen nog te redden wat er te redden valt” Joeri Vlemings

Bron: Fox News 3 Intussen in Italië. Een beetje hoop, omdat het coronavirus zich voor het eerst trager verspreidt . Maar op het terrein is het nog zeker een hele tijd alle hens aan dek. Sommige mortuaria lopen tegen hun limieten aan, de kerk kan het toenemende aantal begrafenissen niet volgen, uitgeputte verpleegsters slaan alarm op sociale media.

Het aantal coronadoden in Italië bedraagt momenteel 2.503. Alleen China telt er meer. De regio Lombardije in het noorden van Italië is het hardst getroffen. Daar komen mortuaria in de problemen. En ook priesters, zoals Marco Bergamelli van de Allerheiligenkerk in Bergamo. Aan de New York Times zei hij dat zijn kerk het aantal aanvragen voor begrafenissen niet kan bijhouden. “We weten helaas niet waar met ze moeten leggen”, aldus Bergamelli. “Dat vraagt tijd en er zijn vele doden.”

Zorgverleners uit Lombardije verzuchten op sociale media dat ook de ziekenhuizen de toeloop van coronapatiënten niet aankunnen. Er zijn niet voldoende bedden om iedereen die ziek is op te vangen. “Het is alsof je zou vragen wat je zou doen als er een atoombom ontploft”, zei dokter Antonio Pesenti, de coördinator van de intensieve zorg in de crisisstaf van Lombardije aan de Washington Post. “Dan geef je je gewonnen. Wij proberen nog te redden wat er te redden valt.” Pesenti is niet de eerste die een vergelijking met een oorlogssituatie maakt.

Italiaanse artsen moesten verder ook al richtlijnen uitvaardigen voor vreselijke keuzes, zoals welke patiënten voorrang moeten krijgen aan de beademingsmachines. Wie jong is en wie de beste kans op overleven heeft, mag eerst. Het is niet denkbeeldig dat zulke schrijnende toestanden zich ook in andere landen kunnen voordoen. Daarom wordt er onder meer in ons land sterk benadrukt om de maatregelen van de overheid strikt op te volgen.

Het leidt ook tot treurige omstandigheden, wanneer een infectie met Covid-19 fataal afloopt. “Er zijn mensen die helemaal alleen sterven en begraven worden”, zegt Alberto Ceresoli van de krant L’Eco di Bergamo aan de New York Times. “Niemand die hun hand nog vasthield en de begrafenis wordt klein gehouden, met een snel gebedje van de priester. Want vele directe familieleden zitten zelf in quarantaine.”

