Italiaanse anti-vaccinatiepoliticus belandt in ziekenhuis met waterpokken LB

19 maart 2019

14u17

Bron: La Vanguardia, Twitter 0 De Italiaanse anti-vaccinatiefiguur en president van de regio Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, is eerder deze week met waterpokken in het ziekenhuis beland. Dat onthulde de politicus van het conservatieve Lega Nord op Twitter, wat hem op een fikse dosis hoon kwam te staan.

Fedriga voerde in het verleden campagne tegen het Lorenzin-decreet, waardoor vaccinaties in 2017 verplicht werden. Kinderen die niet gevaccineerd zijn tegen onder meer polio, mazelen en waterpokken worden daardoor niet meer in scholen toegelaten. Fedriga verklaarde toen dat, hoewel zijn eigen kinderen gevaccineerd waren, hij dit niet wilde verplichten. Zo’n verplichting was volgens hem niet de beste manier om tegenstanders van vaccinaties te overtuigen.

Prominent microbioloog Roberto Burioni deelde het nieuws over Fedriga’s waterpokken op Twitter, en voegde er aan toe dat dit voorval de aandacht vestigt op het probleem van vaccinaties bij volwassenen.

Op sociale media werd de spot gedreven met Fedriga omdat hij na zijn kruistocht tegen verplichte vaccinaties toch de besmettelijke infectie opliep die voor volwassenen fataal kan zijn.

Meer over Massimiliano Fedriga

Twitter