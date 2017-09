Italiaanse agent in de cel wegens seksueel kindermisbruik 15u21

Bron: Belga 1 EPA In Italië is een agent van de Carabinieri opgepakt op verdenking van seksueel misbruik van een klein meisje. De vijftiger uit Grosseto in Toscane zit nu in voorlopige hechtenis. Hij had opnieuw toenadering gezocht tot het kind, hoewel de rechtbank hem dat had verboden.

Een familielid van het kind had de politie al van eerdere vergrijpen op de hoogte gebracht. De agent had "door familiale omstandigheden" de mogelijkheid om in de buurt van het kind te komen, aldus het Openbaar Ministerie.

Het is al de tweede inverdenkingstelling tegen leden van de Carabinieri wegens een ernstig misdrijf deze maand. Drie weken geleden werden twee politieagenten geschorst en in voorlopige hechtenis genomen op verdenking van de verkrachting van twee Amerikaanse studentes, die ze in hun patrouillewagen een lift naar huis hadden aangeboden.